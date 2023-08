Viking Air DHC-6 Twin Otter abgehoben

Der erste Produktionsfertige DHC-6 Twin Otter Series 400 von Viking Air hat am 16. Februar 2010 seinen Jungfernflug absolviert.

Bei dem Twin Otter mit der Seriennummer MSN 845 und der Registrierung C-FMJO handelt es sich um den ersten neuen Twin Otter, nachdem de Havilland die Produktion mit MSN 844 1988 eingestellt hatte. Der erste DHC-6 Twin Otter Series 400 wird an den Schweizer Spezialflieger Zimex Aviation geliefert. Der neu aufgelegte Twin Otter verfügt über ein modernes Cockpit von Honeywell mit Flugdatenschreiber und Cockpit Voice Recorder. Der Twin Otter für Zimex ist mit einer geräumigen Kabine ausgerüstet und wird für Flüge in der Öl und Gasindustrie in Nordafrika eingesetzt werden. Viking hat den Relaunch des modernen Twin Otter im März 2007 angekündigt.