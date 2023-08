Citation Ten wird wieder zur Citation X

Cessna wird ihre weiterentwickelte Citation Ten auf Kundenwunsch wieder als Citation X am Markt positionieren.

Die Citation Ten wurde als verbessertes Nachfolgemodell im Oktober 2010 gelauncht und wird jetzt auf Kundenwunsch wieder auf Citation X umbenannt. Der Prototyp dieses überabeiteten und leicht gestreckten Businessjet ist im Januar 2012 erstmals geflogen und soll ab Ende 2014 an die Kundschaft ausgeliefert werden. Die neue Citation X ist rund 40 Zentimeter länger als ihre Vorgängerin, was der Beinfreiheit der Passagiere zugute kommen wird. Das Cockpit ist mit Garmins neuem G5000-System ausgestattet, die AE-3007C2-Triebwerke kommen von Rolls-Royce und werden über eine automatische Schubregelung verfügen. Die beiden Flugzeuge, die das Flugtestprogramm absolvieren, haben inzwischen mehr als 400 Stunden in der Luft verbracht. Am Tag ihrer Zulassung dürfte die neue Citation X mit einer maximalen Geschwindigkeit von Mach 0,935 wieder das schnellste zugelassene zivile Flugzeug sein.