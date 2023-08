Aerion Super Sonic Jet

Die Maschine soll für 80 Millionen US Dollar zu haben sein. Die Unternehmung meldet weitere Kaufinteressenten.

Aerion Corporation wurde 2002 durch ein Team ausgewiesener Spezialisten in Reno ins Leben gerufen. Das Ziel der Flugzeugfabrikanten ist die Entwicklung, die Produktion und Vermarktung eines modernen Geschäftsreisejets, der im Überschallbereich fliegen kann. Das Team aus Nevada konnte in den letzten Monaten 40 Interessenten gewinnen. Jeder von ihnen hat eine Kaufabsichtserklärung für den neuen Überschalljet unterschrieben. Die Marktstudien zeigten, dass in diesem Teilmarkt 300 Flugzeuge nachgefragt werden könnten. In der Studie wurden Länder wie Russland, China und Indien nicht mitberücksichtigt. Aerion Corporation hat mit dem Triebwerkhersteller Pratt & Whitney exklusiv Verträge für die neuen JT8D-219 Triebwerke abgeschlossen. Der neue Flugzeughersteller rechnet mit einer Zertifizierung des Überschall-Jets im Jahre 2014.