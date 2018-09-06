easyJet legt weiter zu

easyJet Airbus A320 (Foto: easyJet)

Der Low Cost Carrier easyJet kann für den Monat August 2018 eine Zunahme der Passagierzahlen um 5,6 Prozent vermelden.

Mit easyJet flogen im Berichtsmonat August 8,681 Millionen Passagiere, das entspricht verglichen mit dem Vorjahresaugust einem Wachstum von 5,6 Prozent. Die Auslastung verbesserte sich von bereits sehr hohen 96,3 auf 96,4 Prozent.

Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet, konnte die Tiefpreisgesellschaft aus London Luton 84,101 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Zuwachs von 5,8 Prozent. Die durchschnittliche Auslastung lag bei hohen 93,6 Prozent und verbesserte sich somit um 1,2 Prozentpunkte.