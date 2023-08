Zweiter Airbus A400M bereitet sich auf Erstflug vor

Der zweite A400M Prototyp wird schon bald den ersten A400M Militärtransporter im Flugtestprogramm verstärken.

Am 18. März 2010 absolvierte MSN002 die ersten Triebwerkbodenläufe, nachdem er aus der Endproduktion gerollt und dem Flugtestteam übergeben wurde. MSN002 wird in Kürze die ersten Rollversuche absolvieren und in den nächsten Wochen zum Jungfernflug abheben. MSN002 wird für das Testflugprogramm in Sevilla stationiert bleiben, der erste Prototyp ist in Toulouse stationiert und hat mittlerweile bereits 39 Flugstunden absolviert. Die dritte Maschine befindet sich in der Endmontage und wird im Sommer zum Flugtestprogramm stossen, auch Prototyp MSN004 wird noch in diesem Jahr an das Flugtestteam übergeben.