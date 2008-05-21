Airbus sichert sich lukrative Bestellung

Airbus erhielt seine bisher grösste Bestellung im Bereich Corporate Jetliner von MAZ Aviation, einer in Saudi Arabien beheimateten Flugzeug Leasing Gesellschaft.

MAZ erteilte Airbus den Auftrag über sechs A350 Prestige Flugzeuge im Wert von USD 1,5 Milliarden. Die Flugzeuge, ein A350-800 und fünf A350-900, sollen zwischen 2015 und 2019 geliefert werden und sind für Privatkunden im Nahen Osten vorgesehen, die bereits Airbus Flugzeuge besitzen. Die sechs Flugzeuge werden von Rolls-Royce XWB Triebwerken angetrieben und mit VIP Kabinen bestückt sein, über den Innenausbau ist sonst noch nichts bekannt.