AirAsiaX bestellt Airbus A350

Der Low Cost Carrier aus Kuala Lumpur bestellte an der Paris Air Show bei Airbus zehn A350-900.

Der Auftrag entspricht einem Marktwert von rund 2,4 Milliarden US Dollar. Der Langstreckenbereich von AirAsia entschied sich für die A350-900, die mit mehr als 400 Passagiersitzen ausgelegt wird. Diese Bestellungen passen gut in die Langzeitplanungsstrategie von AirAsia bis 2020, über das geplante Auslieferungsdatum wurde noch nichts bekannt gegeben. Als Antrieb für ihre A350-900 Langstreckenjets wählte AirAsiaX Trent XWB Triebwerke von Rolls Royce.