Grossbritannien investiert in Airbus

Das britische Ministerium für Wirtschaftsförderung stellt dem Airbus A350 XWB Programm einen Kredit über 340 Millionen Pfund (562 Millionen US Dollar) zur Verfügung.

Mit dieser Investition stärkt Grossbritannien dem A350 XWB von Airbus den Rücken und sorgt dadurch indirekt für 6200 Arbeitsplätze, die zukünftig für das neuste Langstreckenflugzeug von Airbus in Grossbritannien angesiedelt bleiben oder neu entstehen werden. Im Airbus Werk Filton und Broughton, wo traditionsgemäss die Tragflächen der Airbus Jets fabriziert werden, bleiben durch diese Investition 1200 Arbeitsplätze garantiert.