Zwanzigste F-35 trifft in Eglin ein

Das F-35 Programm nimmt stetig an Fahrt zu, auf der Eglin Air Force Base in Florida ist am 27. September 2012 die zwanzigste F-35 Lightning II eingetroffen.

Bei der zwanzigsten F-35, die zur Eglin Air Force Base überführt wurde, handelte es sich um eine F-35B Short Take Off and Vertical Landing (STOVL) Variante. Auf dem legendären Luftwaffenstützpunkt in Florida werden die ersten Piloten auf das neue Muster umgeschult, auch das technische Personal wird hier mit der F-35 vertraut gemacht. Überführt wurde BF-15 durch U.S. Marine Corps Major Mike Rountree, der Flug von der Naval Air Station Fort Worth zur Eglin Air Force Base dauerte nach Angaben von Lockheed Martin rund 90 Minuten.