F-35 Trainingseinheit erreicht Meilenstein

Beim Integrated Training Center für die F-35 auf der Eglin AFB in Florida konnte kürzlich der 500ste Trainingsflug absolviert werden.

Auf der Eglin Air Force Base sind momentan 22 F-35 Lightning II Kampfflugzeuge stationiert, darunter F-35A CTOL Varianten und F-35B STOVL Varianten. Die Trainingseinheit absolvierte in nur 16 Tagen 100 Flüge, vor einem halben Jahr, als der Ausbildungsverband den regulären Betrieb aufgenommen hatte, brauchte man dazu noch rund vier Monate. Auf der Eglin Air Force Base in Florida trainieren nicht nur Piloten der US Air Force und des Marine Corps, sondern auch Piloten der Royal Air Force und Flugzeugführer weiterer Partnerländer.