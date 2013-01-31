100ster F-35 Lightning II steht in Produktion

Der 100ste Joint Strike Fighter ist bei Lockheed Martin in einem fortschrittlichen Produktionsstadium und markiert dadurch einen weiteren Meilenstein im F-35 Programm.

Die 100ste F-35 wird eine CTOL (Conventional Take Off and Landing) Variante sein, Die Flügel von AF-41 stehen im Produktionswerk in Fort Worth bereits in einem fortschrittlichen Baustadium. Nach Aussagen von Lockheed Martin befinden sich rund 88 F-35 im Werk Fort Worth in unterschiedlichsten Baustadien, dies unterstreicht den Fortschritt im Bau des modernsten Kampfjets der fünften Generation, der in naher Zukunft von mindestens 11 Luftwaffen in Betrieb genommen wird. AF-41 wird für die US Air Force gebaut, die am meisten F-35A abnehmen wird.