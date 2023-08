T129B Kampfhubschrauber absolviert Erstflug

Turkish Aerospace gab bekannt, dass ihr neuer Kampfhubschrauber am 17. August 2011 zum Jungfernflug abgehoben sei.

Prototyp P6 startetet am 17. August 2011 um 05.30 auf dem Werksflughafen von Turkish Aerospace in Akinci Ankara zu seinem ersten Erprobungsflug, um 07.00 landete der Kampfhubschrauber wieder sicher an seinem Ausgangsflugplatz. Am Steuer der Maschine sassen die beiden Testpiloten Adnan Meral und Gokhan Korkmazturk, die mit dem Flugverhalten des Hubschraubers zufrieden waren. Im März 2007 unterzeichnete die Türkei mit AgustaWestland einen Kauf- und Fertigungsvertrag für 50 A-129 Kampfhubschrauber und 41 Optionen. Der T129 ist ein enger Verwandter des italienischen A-129 Mangusta und wurde durch die türkische Luftfahrtindustrie auf die Bedürfnisse der heimischen Streitkräfte angepasst. Das 1,2 Millionen Euro schwere Programm wurde bei Turkish Aerospace im Juni 2008 offiziell in Angriff genommen, die ersten T129B Hubschrauber sollen ab Juli 2013 zur Verfügung stehen.