Mexiko bestellt weitere Cougar Hubschrauber

Das mexikanische Verteidigungsministerium bestellt weitere sechs EC725 Cougar Helikopter bei Eurocopter.

Mexiko hat bereits im März 2009 sechs dieser modernen Transporthubschrauber in Auftrag gegeben. Die Hubschrauber werden ab dem zweiten Quartal 2011 an die Streitkräfte Mexikos ausgeliefert. Beim EC725 handelt es sich um einen mittelschweren Transporthubschrauber modernster Bauweise. Der Hubschrauber ist in der Lage bis zu 29 Passagiere zu transportieren und kann für viele unterschiedliche Zwecke verwendet werden.