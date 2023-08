Indien hat weitere russische Kampfflugzeuge auf der Wunschliste

Die indische Luftwaffe möchte weitere Su-30MKI beschaffen und die indische Navy möchte für ihren Flugzeugträger mehr MiG-29K kaufen.

Diese Aufträge würden neben der grossen Ausschreibung um das neue Kampfflugzeug für Indien laufen. Die indische Luftwaffe möchte ihre bestehende Bestellung über 230 Su-30MKI Kampfflugzeuge um 50 Einheiten erhöhen und damit ihre Kampfkraft gegenüber China und Pakistan weiter ausbauen. Der russische Flugzeugbauer Suchoi konnte zwischen 1996 und 1998 einen ersten Auftrag von Indien über 50 Su-30MKI in Empfang nehmen, zusätzliche 40 Einheiten wurden 2007 bestellt. Neben diesen 90 Maschinen aus Russland werden zwischen 2003 und 2017 140 Su-30MKI unter Lizenz bei HAL in Indien gebaut. Die 50 zusätzlichen Su-30MKI könnten mit dem neuen nuklearen Agni-III Flugkörper ausgerüstet werden, der ab 2011 verfügbar sein soll.

Die indische Navy ist am Kauf von weiteren MiG-29 interessiert, momentan wurden bereits zwei MiG-29K und zwei MiG-29KUB ausgeliefert, die jedoch noch in Russland sind und zur Schulung indischer Piloten benutzt werden. Die vier Flugzeuge werden im November 2009 in Indien erwartet. 2004 bestellte indien für ihren Flugzeugträger (ehemals Admiral Gorshkov aus russischer Produktion) zwölf MiG-29K und vier MiG-29KUB, bei einem allfälligen Folgeauftrag geht es um 29 MiG-29K, die einem Wert von 1,1 Milliarden US Dollar entsprechen würden.