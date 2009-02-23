Indien sucht weitere Transporter
23.02.2009 RK
Indien will neben ihren sechs amerikanischen C-130J weitere Militärtransporter kaufen.Während der Aero India 2009 fragte das indische Verteidigungsministerium bei verschiedenen Herstellern nach informativen Offerten für strategische Militärtransporter an. Boeing wird wohl ein unverbindliches Angebot für ihren C-17 Globemaster einreichen und Ilyushin wird eine verbesserte Variante ihrer Ilyushin Il-76 offerieren. Indien hat im letzten Jahr bereits sechs Kampfzonentransporter vom Typ C-130J Hercules von Lockheed Martin gekauft. Haben Sie die aktuellste News Sendung von FliegerWeb.com schon gesehen?