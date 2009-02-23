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Indien sucht weitere Transporter

23.02.2009 RK
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Indien will neben ihren sechs amerikanischen C-130J weitere Militärtransporter kaufen.

Während der Aero India 2009 fragte das indische Verteidigungsministerium bei verschiedenen Herstellern nach informativen Offerten für strategische Militärtransporter an. Boeing wird wohl ein unverbindliches Angebot für ihren C-17 Globemaster einreichen und Ilyushin wird eine verbesserte Variante ihrer Ilyushin Il-76 offerieren. Indien hat im letzten Jahr bereits sechs Kampfzonentransporter vom Typ C-130J Hercules von Lockheed Martin gekauft. Haben Sie die aktuellste News Sendung von FliegerWeb.com schon gesehen?
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