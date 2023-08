Indien kauft weitere MiG-29

Die indische Marine Luftwaffe hat in Russland weitere 29 MiG-29K Kampfflugzeuge gekauft, die Maschinen werden ab 2012 ausgeliefert werden.

Laut Pressemeldungen aus Indien und Russland sind die Verträge über den Kauf von 29 weiteren MiG-29K am Freitag, dem 12. März, unterzeichnet worden. Der Vertrag entspricht einem Marktwert von 1,5 Milliarden US Dollar. Die Maschinen sind für die indische Navy gedacht, welche bereits 16 trägergestützte MiG-29 in Auftrag gegeben hat. Die MiG-29K werden den Flugzeugträger Admiral Gorshkow bestücken, der Ende 2012 oder Anfangs 2013 an Indien ausgeliefert wird. Indien arbeitet momentan an der Einführung der ersten MiG-29K.