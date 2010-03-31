Malaysias MiG-29 bleiben im Betrieb

Ende 2009 wollte das malaysische Verteidigungsministerium ihre MiG-29 aus Kostengründen aus dem Verkehr ziehen, jetzt wurde die Entscheidung rückgängig gemacht.

Nach den letzten Informationen wird die Luftwaffe Malaysias ihre RSK MiG-29 Kampfflugzeuge weiter im Einsatz behalten. Das Verteidigungsministerium will nun zehn ihrer sechzehn MiG-29 Abfangjäger bis mindestens 2015 weiter betreiben und dadurch einen Nachfolgeentscheid herauszögern. Ende Jahr wollte man aus Kostengründen die Maschinen bis Ende 2010 ausser Dienst stellen, um den Wehrhaushalt um 76 Millionen US Dollar zu entlasten. Teile der MiG-29 Flotte wird jetzt durch Aerospace Technology System gewartet.