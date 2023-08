Hubschrauber auf Juan Carlos I Träger gelandet

Am 8. Februar 2011 landeten zum Auftakt der Träger-Flugerprobung drei Hubschrauber auf dem neusten Flugzeugträger der spanischen Marine.

Der neue Flugzeugträger der spanischen Marine heisst Juan Carlos I und wurde am 30. September 2010 den Seestreitkräften übergeben. Mit den Landungen der ersten drei Hubschraubern hat die Träger-Flugerprobung begonnen. Am 8. Februar landeten ein SH-3D Sea King, ein Hughes 369M und ein AB212, alle drei Hubschrauber waren auf der Basis Rota, die in der Nähe von Cadiz liegt, gestartet. In den nächsten Wochen werden auch Harrier AV-8B an der Trägererprobung teilnehmen. Der jüngste Flugzeugträger der Spanier ist für 12 Harrier und 12 Hubschrauber ausgelegt.