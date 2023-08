Grossbritannien stärkt dem F-35 Programm den Rücken

Das britische Verteidigungsministerium will drei Einsatz- Testflugzeuge vom Typ F-35B finanzieren und verleiht dadurch dem Programm weiteren Auftrieb.

Das britische Verteidigungsministerium glaubt nach wie vor an den neusten Jet der fünften Generation aus dem Hause Lockheed Martin. Die Briten werden drei STOVL Short Take Off and Vertical Landing Einsatz-Testflugzeuge finanzieren. Mit diesem Auftrag bekräftigt Grossbritannien den Willen, in Zukunft voll auf das moderne Mehrzweckkampfflugzeug der fünften Generation zu setzten. Grossbritannien will bis zu 138 F-35 Lightning II beschaffen, ein grosser Teil davon wird auf den neuen Trägern der Queen Elizabeth Klasse stationiert werden. Durch BAE Systems und Rolls Royce ist Grossbritannien stark im F-35 Programm involviert und steckt zwei Milliarden US Dollar in die Entwicklung des neuen Superfighters. Die F-35B wird das erste Stealth Kampfflugzeug sein, das von kürzesten Pisten operiert werden kann.