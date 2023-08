F-35 absolvierte erste Luftbetankung

Erstmals wurde am Mittwoch, dem 12. März, das neue Mehrzweckkampfflugzeug F-35 in der Luft betankt.

Ein weiterer Meilenstein im Testprogramm für die F-35 ist erreicht. Dan Crowley von Lockheed Martin ist zufrieden mit dem raschen Vorschritt im F-35 Programm. Am Mittwoch stieg Chef Testpilot Jon Beesley auf 20.000 Fuss und näherte sich dem Tankflugzeug KC-135. Die F-35 reagierte auf die Wirbelschleppen der KC 135 gutmütig, so konnte der neue Super Fighter ein paar Mal an den Tankboom des Tankers andocken.

Der Flug dauerte 1 Stunde und 34 Minuten und bildete den Auftakt einer Serie von Luftbetankungstestflügen.