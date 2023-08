Airbus schafft 1500 Stellen

Airbus wird 2008 1500 neue Arbeitsplätze schaffen, sagt die Arbeitsdirektion des Mutterkonzerns EADS.

Mit der Bezeichnung Power 8 hatte der Flugzeughersteller ein Sparprogramm eingeführt, das bis 2010 einen Abbau von 10.000 Stellen in der Verwaltung vorsieht. Die wegen des schwachen Dollars vorgesehene zusätzlich Sparmassnahme Power 8 Plus soll jedoch keine weiteren Kündigungen nach sich ziehen. Im Gegenteil arbeite man bei Airbus am Kapazitätslimit und die Akquirierungen in der Fabrikation seien höher als die Zahl der Arbeitsplätze, die in der Verwaltung verloren geht. Zwischen deutschen und französischen Mitarbeitern, die in Toulouse an der Montage des Airbus A380 arbeiten, kam es immer wieder zu Spannungen, die Gewerkschaften bemühen sich dieser Tage um mehr Verständnis unter den Beschäftigten.