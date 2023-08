EADS erweitert Airbus Restrukturierung

Die europäische Luft- und Raumfahrtgruppe EADS gaben eine Erweiterung ihres Power8 Restrukturierungsplanes für den Flugzeughersteller Airbus bekannt.

Das Airbus Unternehmen bestätigte die Ziele bei Betrieb und Kosteneinsparungen des Power8 Plans, der seit 2007 und bis 2010 läuft. Das neue Power8 Plus Programm wird 2011 und 2012 das Betriebseinkommen um jährlich EUR 1 Milliarde erhöhen. In der ersten Jahreshälfte stiegen die vorsteuerlichen Einnahmen auf EUR 1,16 Milliarden von den EUR 385 Millionen in der Vorjahresperiode. Der Reingewinn stieg von EUR 71 Millionen im letzten Jahr auf EUR 403 Millionen.