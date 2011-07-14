Gripen in Thailand einsatzbereit

Thailands Luftstreitkräfte haben ihre erste Saab Gripen Staffel als einsatzbereit gemeldet.

Die Einsatzbereitschaft konnte nach einer zweijährigen Ausbildungszeit ihrer Piloten und des technischen Personals gemeldet werden. Thailand hat sechs Saab Gripen Kampfjets auf dem Luftwaffenstützpunkt in Surat Thani in der Wing 7 Staffel stationiert und diese konnte kürzlich feierlich Combat Ready melden. Thailand hat bei Saab 12 Gripen gekauft und wird mit diesen modernen Kampfjets ihre älteren Northrop F-5 Tiger Kampfjets ersetzen.