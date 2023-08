Saab gibt mit ihrem Gripen in Brasilien nicht auf

Nach Boeing sieht sich auch Saab mit ihrem Gripen NG weiterhin im Rennen um das neue Kampfflugzeug für Brasilien.

In der letzten Woche kürte der brasilianische Präsident im Beisein des französischen Präsidenten den Omnirole Fighter Rafale von Dassault zum Testsieger in der Kampfflugzeugausschreibung Brasiliens. Einige Kreise aus der Luftwaffe Brasiliens waren über diese Entscheidung nicht sehr glücklich, da das Auswahlverfahren noch nicht abgeschlossen war. Gripen International liess nun wie Boeing verlauten, dass sich Saab weiterhin im Rennen um den lukrativen Auftrag wähne. Beim Saab Gripen NG handelt es sich um ein Kampfflugzeug der Spitzenklasse, das über ein grosses Entwicklungspotential verfügt und in der Spitzenklasse mitmischen kann. Am 16. September wird Brasilien informieren, wie die Kampfflugzeugausschreibung weitergehen wird.