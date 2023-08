Airbus verkauft Werk an GKN

Der Flugzeughersteller Airbus verkauft sein Werk im englischen Filton an den Zulieferer GKN.

GKN kauft die Tragflächenfertigung in Filton für umgerechnet 171 Millionen Euro und übernimmt 1500 Mitarbeiter von Airbus. Dies ist Teil des Sparprogramms „Power8“ von Airbus, das die Auslagerung von Teilen der Produktion vorsieht. In Deutschland und Frankreich sind ähnliche Outsourcing-Versuche des Flugzeugherstellers bislang gescheitert. GKN ist ein Zulieferer der Fahr- und Flugzeugindustrie mit 42.000 Angestellten. Sie will in England 473 Millionen Euro umsetzen.