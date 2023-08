F-35 Prototyp BF-2 wird in der Luft betankt

Lockheed Martin hat ein Video veröffentlicht, der die Luft-Luft-Betankung des zweiten F-35 STOVL Prototypen zeigt.

BF-2 ist nach längerer Pause wieder im Einsatz und wird für die Luftbetankungs-versuche eingesetzt. Die Versuche sind wichtig damit der BF-1 vom Werksflughafen in Fort Worth zu dem US Navy Stützpunkt Patuxent River in Maryland überflogen werden kann. Auf dieser Basis soll der STOVL (Short Take Off and Vertical Landing) Prototyp BF-1 erste Schwebeflüge ausführen, die schlussendlich in eine Vertikale Landung münden sollten. Die vertikalen Landemanöver werden für Ende September erwartet, ein Testpilot hat jedoch auch schon erwähnt, dass es November werden könnte, bis der BF-1 senkrecht landen darf.