RAF Pilot am Steuer der F-35

Als erster Royal Air Force Einsatzpilot erhielt Staffelführer Steve Long die Gelegenheit den Joint Strike Fighter F-35B Lightning II zu pilotieren.

Bei dem F-35B handelt es sich um die Variante für Kurzstarts und Vertikale Landungen (STOVL) des Joint Strike Fighter. Steve Long hatte auf der Naval Air Station Patuxent River die Gelegenheit den zweiten Prototypen BF-2 zu fliegen. Für den BF-2 war es der achtzehnte Testflug, die Maschine wurde während dem 80 Minuten dauernden Flug auf eine Höhe von 20.000 Fuss pilotiert. Steve Long fliegt momentan als Austauschpilot bei dem US Marine Corps auf dem FA-18C, vor seinem ersten Flug auf dem F-35B frequentierte er während 18 Monaten immer wieder den Joint Strike Fighter Simulator. Die Royal Air Force beginnt bald mit der Schulung ihrer ersten F-35 Piloten auf der Eglin Air Force Base, Grossbritannien erwartet ihren ersten Lightning II bereits im nächsten Jahr.