F-35B macht Landung mit offenem Lift Fan

Pratt & Whitney hat ein Video über die erste konventionelle Landung mit offenem Lift Fan veröffentlicht.

Das F135 Triebwerk stammt von Pratt & Whitney und der Lift Fan wird von Rolls Royce beigesteuert. Das Flugtestprogramm kommt bei der STOVL langsam aber stetig vorwärts. Kürzlich setzte der erste F-35B Prototyp BF-01 mit offenem Hub Fan zur Landung an. Momentan befinden sich drei F-35B Prototypen auf der Naval Air Station Patuxent River in Maryland und intensivieren das Testflugprogramm. Die erste Vertikale Landung lässt nach wie vor auf sich warten, Lockheed Martin wollte noch im Januar 2010 zur ersten Vertikalen Landung ansetzen, Experten befürchteten jedoch weitere Verzögerungen.

Video: Konventionelle Landung F-35B, BF-01 mit offenem Lift Fan