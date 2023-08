F-35 Lightning II wird teurer

Das grösste Rüstungsprogramm in den Vereinigten Staaten hat sich im vergangenen Jahr erneut um 4,3 Prozent verteuert.

Ende März 2012 wurde der Kongress durch das Pentagon unterrichtet, dass sich das F-35 Lightning II Programm erneut verteuert hat. Die Kosten wurden neu mit 395,7 Milliarden US Dollar beziffert, dies entspricht einer Teuerung von 4,3 Prozentpunkten. Reuters berichtete Ende März, dass die Live-Cycle Kosten über die Programmdauer von rund 50 Jahren auf 1,45 Billionen US Dollar vorangeschlagen wurden, diese Information stammen aus Kreisen des Verteidigungsministeriums. Dieser Betrag scheint uns nicht zu hoch zu liegen, falls wirklich 3.000 Maschinen gebaut werden, dann lägen die Kosten pro Jahr bei rund 30 Milliarden US Dollar.