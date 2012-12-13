Weiterer Erfolg beim F-35 Programm

Das US amerikanische Verteidigungsministerium und Lockheed Martin haben sich nach langen und zähen Verhandlungen auf den Kauf von 32 weiteren F-35 Lightning II Kampfflugzeugen geeinigt.

Die Verhandlungen um das LRIP-5 (Low Rate Initial Production) Baulos dauerten mehr als achtzehn Monate, bis man sich anfangs Dezember auf eine Grundsatzerklärung zum Kauf von 32 weiteren F-35 Lightning II Kampfjets einigen konnte. Das Pentagon stört sich an der stetig steigenden Kostenspirale im F-35 Programm und Lockheed Martin muss dafür sorgen, dass die F-35 Entwicklung und Produktion bei ihrer Rechnungslegung nicht zu klaffenden Löchern führen. In das LRIP-5 wurden zweiundzwanzig F-35A für die US Air Force, sieben F-35C für die US Navy und drei F-35B für das US Marine Corps eingehandelt. Lockheed Martin arbeitet an diesen Maschinen seit Dezember 2011 und beklagte bereits vor einem Jahr finanzielle Ausfälle, weil der LRIP-5 Vertrag noch nicht unterzeichnet wurde. Bei dem LRIP-5 Vertrag geht es um rund vier Milliarden US Dollar. Bislang konnte Lockheed Martin für die vier ersten LRIP Baulose 63 Festbestellungen entgegennehmen, davon wurden bereits 29 F-35 Kampfjets ausgeliefert. Die US Air Force will 1.763 F-35A beschaffen.