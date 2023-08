Senat will an F-35 sparen

Die Vereinigten Staaten von Amerika stehen unter einem mächtigen Spardruck, der Senat möchte jetzt auch im F-35 Programm den Rotstift ansetzen.

Beim F-35 Programm handelt es sich um das teuerste Rüstungsprogramm, das je aufgelegt wurde, die Programmkosten werden über den Produktionszeitraum mit mehr als 300 Milliarden US Dollar veranschlagt. Die F-35 Lightning II wird in den Vereinigten Staaten über die nächsten Jahrzehnte praktisch alle im Einsatz stehenden Kampfjets sukzessive ablösen. Die F-35 sollte ursprünglich ein günstiger Stealth Fighter werden, der die grössere F-22 Raptor ergänzen sollte. Die US Rüstungsstrategen sahen die beiden Kampfflugzeuge der fünften Generation als Ablösung für die bewährte Musterergänzung F-16 Fighting Falcon und F-15 Eagle. Diese Strategie scheiterte bereits am Preis der F-22 Raptor, nach nur 187 produzierten Einsatzmaschinen wird die Fertigung anfangs 2012 eingestellt. Im F-35 Programm beabsichtigt der Senat bei der geplanten Produktionsrate den Sparhebel anzusetzen, auf diese Art liessen sich die Programmkosten um rund 700 Millionen US Dollar senken. Der Vorschlag sieht die Einfrierung der Produktionsrate bei jährlich 32 Maschinen vor, ab 2014 könnte dann die Fertigungsrate erhöht werden. Ursprünglich wurde Lockheed Martin angehalten, bereits in den beiden Fiskaljahren 2010 und 2011 mehr als 40 F-35 zu produzieren. Der Sparvorschlag muss noch einige Hürden nehmen, bevor der Präsident die neuen Verträge unterzeichnen kann.