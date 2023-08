F-22A Raptor in Europa

Die US Air Force wird im Sommer 2010 einen F-22A Raptor an das RIAT nach Fairford entsenden.

Die Veranstalter des Royal International Air Tattoo freuen sich, dass sie es wieder geschafft haben, den F-22A Raptor nach Fairford zu holen, bereits am RIAT 2008 entsandten die Amerikaner ihr erstes Jagdflugzeug der fünften Generation zu dem eindrücklichen Flugmeeting nach Gloucestershire. Noch nicht bestätigt wurde die Teilnahme an der Farnborough Air Show, die Veranstalter hoffen, dass der Super Fighter aus den Vereinigten Staaten auch an der traditionellen Luftfahrtfachmesse in Farnborough teilnehmen wird. Das RIAT findet vom 17. Juli 2010 bis zum 18. Juli 2010 statt. Fotoreportage RIAT 2009