Dassault Falcon 900LX in China zugelassen

Chinas Luftfahrtbehörde hat dem Falcon 900LX von Dassault die Zulassung erteilt.

Dassault will sich in China mit ihrem breit aufgestellten Portfolio an Geschäftsreisejets in China sicher positionieren, da in naher Zukunft ein boomendes Geschäft erwartet wird. Die Geschäftsreisefliegerei fristet im Reich der Mitte ein Mauerblümchen Dasein und könnte sich in den nächsten Jahren zu einem florierenden Geschäft entwickeln. Für die Hersteller ist es wichtig sich in diesem Markt frühzeitig zu positionieren, um bei der zu erwartenden Party dabei zu sein.