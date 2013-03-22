Falcon 2000S und LXS erhalten EASA Zulassung

Dassault hat am 18. März 2013 die europäische Zulassung ihrer beiden neusten Businessjets Falcon 2000S und Falcon 2000LXS bekannt gegeben, die US-amerikanische FAA wird die Maschine in Kürze ebenfalls zulassen.

Die Falcon 2000S wurde im Mai 2011 vorgestellt und konnte nun nach einem ausgiebigen Flugtestprogramm erfolgreich zertifiziert werden. Bei der Falcon 2000S handelt es sich um eine Weiterentwicklung der Falcon 2000. Die Falcon 2000 ist ein Midsize Business Jet, der seit Ende 1994 in der Serienproduktion steht. Bei der überarbeiteten Falcon 2000S handelt es sich um eine Weiterentwicklung der aktuellen Falcon 2000LX, die seit dem 30. April 2009 zugelassen ist. Die Maschine ist im Segment des Bombardier Challenger 300, des Hawker Beechcraft 4000 und des Gulfstream G250 positioniert. Die Falcon 2000S ist am 17. Februar 2011 in Bordeaux-Mérignac zum Jungfernflug gestartet und hat damit das Flugtestprogramm eingeleitet. Die erste Kundenmaschine soll im zweiten Quartal 2013 ausgeliefert werden.