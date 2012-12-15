Airbus A380 Seitenwindlandung

Inspiriert durch einige Videos auf youTube haben wir eine Reportage über die Seitenwindlandung geschrieben und einige Limitationen dazu aufgeführt.

Im Flugtestprogramm werden die Seitenwindlimitierungen wie alle übrigen Parameter genau erflogen, diese werden dann ins Flugbetriebshandbuch der jeweiligen Maschine aufgenommen. Häufig handelt es sich dabei um Limitationen, die von den Piloten eigehalten werden müsse, in einigen Fällen gibt der Hersteller auch nur Richtwerte für den maximal zulässigen Querwind vor. Lesen Sie dazu die Reportage mit drei Filmen, die auf youTube zu finden sind.