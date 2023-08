Erster A-10 Flügel wird zusammengebaut

Boeing hat mit der Endfertigung des ersten A-10 Thunderbolt II Flügelsatzes begonnen, bis 2018 werden 242 Flügelsätze gefertigt, in der Spitze 50 Stück im Jahr.

Die neuen Flügel werden den bewährten Panzerjäger für mindestens weitere zwanzig Jahre fit halten. Bis 2018 wird Boeing 242 neue Flügelsätze an die US Air Force liefern. Der erste Flügelsatz wird voraussichtlich im September 2010 ausgeliefert und durch das Wartungspersonal der US Air Force ersetzt. Boeing konnte den zwei Milliarden Auftrag im Jahre 2007 ans Trockene bringen. Die US Air Force betreibt momentan noch mehr als 350 A-10 Warthog Nahunterstützungs-Kampfflugzeuge. Die schweren Erdkampfflugzeuge werden auch über den Krisengebieten des Iraks und Afghanistans eingesetzt.