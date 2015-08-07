Ryanair will Streckennetz ausbauen

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Ryanair will Deutschland häufiger anfliegen, doch von den 50 neuen Boeing-Jets, die Ryanair bekommt, sind die meisten schon verplant.

Ryanair-Vorstandschef Michael O'Leary meint, es fehle ihnen an Flugzeugen. Somit drohen diese, die geplante Deutschland-Expansion der Billigfluggesellschaft zu beeinträchtigen. Trotzdem will Ryanair sein Streckennetz in Deutschland ausbauen. O'Leary plant im laufenden Geschäftsjahr seine Passagierzahlen von 90 Millionen auf 103 Millionen Kunden zu steigern.