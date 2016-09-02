Ryanair mit neuen Strecken ab Berlin

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Die irische Fluggesellschaft Ryanair baut im September 2016 ihren Flugplan ab Berlin um 16 Destinationen aus, darunter Belfast, Santander, Rzeszów, Niš, Podgorica und Timi?oara.

Gleichzeitig stationiert die Low-Cost-Airline vier weitere Flugzeuge am Standort Schönfeld. Tim Howe Schröder, Head of Corporate Sales & Senior Marketing Manager Deutschland von Ryanair: „Ryanair freut sich über den Start der Strecke von Berlin nach Belfast, die dreimal pro Woche angeboten wird. Insgesamt bietet Ryanair 16 neue Destinationen ab Berlin an, die ab dem 1. September angeflogen werden. Mit dem vorgezogenen Start des Winterflugplans ab Berlin können nun noch mehr Kunden von unseren Verbesserungen im Rahmen des „Always Getting Better“-Programms profitieren. Dazu gehören beispielsweise das neue Interior Design an Bord, neue Uniformen für das Bordpersonal und die neue, personalisierte Website. Natürlich kann nach wie vor ein zweites kostenloses Stück Handgepäck mitgenommen werden. Um die neue Verbindung ab Berlin zu feiern, bietet Ryanair für begrenzte Zeit die Flüge von Berlin nach Belfast ab 9,99 Euro an. Flüge nach Brüssel, Niš und Rzeszów sind sogar schon ab nur 5 Euro verfügbar. Die Tickets können bis Dienstag, 6. September 2016 für Reisen im September gebucht werden.“

„Vier weitere Flugzeuge sowie 16 neue Destinationen sind ein klares Commitment zum Standort Berlin“, sagt Dr. Karsten Mühlenfeld, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH. „Seit Herbst 2015 ist die Zahl der Passagiere in Schönefeld um durchschnittlich 40 Prozent gestiegen, was wesentlich auf das Engagement von Ryanair zurückzuführen ist. Wir freuen uns über den weiteren Ausbaus der Ryanair-Basis am Standort Schönefeld und wünschen allzeit guten Flug!“

16 neue Strecken ab September

Ab sofort fliegt Ryanair zu insgesamt 42 Destinationen ab Berlin-Schönefeld. Neu im Flugplan stehen zukünftig Verbindungen nach:

– Belfast (3x wöchentlich)

– Bukarest (2x täglich)

– Budapest (1x täglich)

– Catania (2x wöchentlich)

– Fuerteventura (2x wöchentlich)

– Lissabon (1x täglich)

– Manchester (1x täglich)

– Nis? (2x wöchentlich)

– Podgorica (2x wöchentlich)

– Rzeszów (3x wöchentlich)

– Santander (3x wöchentlich)

– Sofia (1x täglich)

– Thessaloniki (1x täglich)

– Timi?oara (2x wöchentlich)

– Toulouse (4x wöchentlich) und

– Vilnius (3x wöchentlich).

Mit dem Flugplanwechsel Ende Oktober kommen drei weitere Destinationen hinzu. Mit Ryanair geht es dann nach Lanzarote (2x wöchentlich), Gran Canaria (3x wöchentlich) und ganz neu ab Berlin: Sevilla (3x wöchentlich).

Terminal C

Mit dem Ausbau des Flugangebots werden die Passagierzahlen am Flughafen Berlin-Schönefeld weiter steigen. Um die Wartezeiten für Reisende vor den Sicherheitskontrollen möglichst gering zu halten, werden die Passagiere gebeten, auch die zusätzlichen Sicherheitskontrollen im Terminal C in Anspruch zu nehmen. Fluggäste, die diesen Service nutzen wollen, begeben sich nach dem Check-in direkt ins Terminal C. Passagiere, die online eingecheckt haben, die Bordkarte ausgedruckt oder mobil verfügbar haben und nur mit Handgepäck reisen, können direkt zum Terminal C gehen. Nach erfolgter Sicherheitskontrolle sind vom Terminal C aus alle Gates erreichbar.

Flughafen Berlin-Schönefeld