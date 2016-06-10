Ryanair mit Rekordbuchungen ab Berlin

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Seit der Einführung von Linienflügen im Jahr 1999 ab Berlin konnte Ryanair 100 Millionen Passagiere ab den Berliner Flughäfen auf ihren Flügen begrüßen.

Ryanair hat am 9. Juni einen Rekord bei den Vorausbuchungen für den Winterflugplan 2016/2017 ab Berlin-Schönefeld bekannt gegeben. Dieser beinhaltet 19 neue Routen, einschließlich Bukarest, Catania, Niš, Podgorica und Santander. Im Rahmen des Winterflugplans 2016/2017 ab Berlin-Schönefeld wird Ryanair fast 5 Millionen Passagiere pro Jahr befördern und 4.000 indirekte Arbeitsplätze am Flughafen Berlin-Schönefeld sichern, da Ryanair durch seine günstigen Preise und seinen Kundenservice im Rahmen des „Always Getting Better“-Programms großen Zuspruch von deutschen Kunden und Deutschlandreisenden erhält.

Ryanair verdoppelt dieses Jahr seinen Betrieb in Berlin-Schönefeld. Der Winterflugplan 2016/2017 im Überblick:

• Neun stationierte Flugzeuge (4 zusätzliche Flugzeuge)

• 19 neue Routen: nach Belfast, Budapest, Bukarest, Catania, Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, Lissabon, Manchester, Niš, Podgorica, Rzeszow, Santander, Seville, Sofia, Thessaloniki, Timisoara, Toulouse und Vilnius

• 45 Routen insgesamt

• Fast 5 Millionen Kunden pro Jahr

• 4,000 indirekte Arbeitsplätze pro Jahr

Ryanair-Kunden können im Winter 2016/2017 aus 45 Routen von und nach Berlin-Schönefeld wählen. Dabei können sie sich im Rahmen des dritten Jahres des „Always Getting Better“- Programms auf weitere Verbesserungen im Service freuen. Diese beinhalten noch günstigere Preise, neue digitale Features, ein neues Interior Design an Bord, niedrigere Gepäckgebühren, einen neuen Leisure-Plus-Tarif, einen verbesserten Business-Plus-Tarif sowie weitere neue Verbindungen.

Ryanair feierte außerdem seinen 100-millionsten deutschen Fluggast seit dem ersten Deutschlandflug nach Frankfurt-Hahn im April 1999. Zu Ehren dieses Meilensteins hat Ryanair eine 48-Stunden-Rabattaktion gestartet, bei der es 20 Prozent Rabatt auf alle Flüge von und nach Berlin-Schönefeld gibt. Dies gilt für Reisen im Zeitraum von September bis November 2016. Die Flüge sind bis Freitag, den 10. Juni 2016, um Mitternacht (24 Uhr) buchbar.

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