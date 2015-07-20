Ryanair schliesst ihre Basis in Kopenhagen

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Ryanair hat ihre Basis in Kopenhagen geschlossen. Die dort seit März 2015 stationierte Boeing B737-800 wurde ins litauische Kaunas verschoben.

Dänische Gewerkschaften fordern von Ryanair bessere Löhne, woraufhin die irische Fluggesellschaft drohte, ihre Basis nach Litauen zu versetzen. Der dänische Gewerkschaftsbund LO zog vor Gericht, nachdem Ryanair ihre Crews in Kopenhagen nicht nach Bedingungen dänischer Tarifverträge bezahlte. Die Billigfluggesellschaft zieht nun die Konsequenzen und versetzt ihre Basis nach Litauen. Trotz der Schliessung der Basis in Kopenhagen will Ryanair weiterhin alle Ziele in Dänemark anfliegen, denn nicht in Dänemark stationierte Maschinen dürfen von dänischen Gewerkschaften nicht bestreikt werden.