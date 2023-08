Boeing reicht in Indien den Offerte-Vorschlag für die F/A-18IN ein

Ganze 7000 Seiten lang ist die F/A-18E/F Super Hornet Dokumentation für die indische Luftwaffe. Boeing hofft den Auftrag über 126 Kampfflugzeuge für sich zu gewinnen.

Boeing hat sich für die Ausschreibung minutiös vorbereitet und ist sicher, dass die moderne Super Hornet das richtige Flugzeug für Indien ist. Heute reicht Boeing bei der indischen Luftwaffe eine 7000 Seiten lange Offerte ein. Bei der angebotenen F/A-18IN handelt es sich um die F/A-18E/F, die mit leichten Anpassungen auf die Bedürfnisse Indiens zugeschnitten ist. Momentan wird bei Boeing ein Baulos von 24 Super Hornets für Australien gefertigt. Die US Navy hat bereits 340 Maschinen dieses Typs in Dienst gestellt. In direkter Konkurrenz zu der Super Hornet für Indien stehen, Gripen, Rafale, Eurofighter, MiG-35 und die F-16 Fighting Falcon.