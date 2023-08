B-52 wird zielgenauer

Die US Air Force beauftragt Boeing ihre B-52 Bomber zielgenauer zu machen. Bei dem Auftrag liegt das Augenmerk auf verbesserten Computerprogrammen.

Der Auftrag umfasst die vollumfängliche Integration des SNIPER Zielsuchers, in Zukunft kann die Boeing B-52 ihre erfassten Zieldaten an befreundete Luftstreitkräfte übertragen, um eine bessere Koordination über dem Gefechtsfeld zu erreichen. Mit der neuen Software wird auch die Arbeitsbelastung der Crews herab gesetzt. Die verbesserte Ausrüstung wird ab 2009 getestet und im 2010 werden alle bestehenden B-52 Bomber auf den neuen Standard gebracht. Der Auftrag entspricht einem Wert von 15 Millionen US Dollar.