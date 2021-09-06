Unterhaltsarbeiten am EuroAirport

Pistenkontrolle am EuroAirport (Foto: EuroAirport)

Am EuroAirport werden vom 30. August bis zum 18. September 2021 ab Mitternacht bis 5 Uhr morgens Unterhaltsarbeiten an den Rollbahnen durchgeführt, dies kann zu einer höheren Lärmbelastung führen.

Im Rahmen des Unterhalts der Pisten und Taxiways wird der Flughafen Basel Mulhouse von Montag, 30. August bis einschliesslich Samstag, 18. September 2021 zwischen Mitternacht und 5 Uhr Sanierungsarbeiten durchführen.

Dieser Unterhalt wird aus Sicherheits- und Flugbetriebsgründen in der Nacht durchgeführt, wenn der Flughafen geschlossen ist. Der EuroAirport setzt Massnahmen zur Lärmminderung ein, trotzdem können die eingesetzten Maschinen einen gewissen Lärm verursachen.

Die Daten und Zeiten der Arbeiten können aufgrund der Wetterbedingungen oder unvorhergesehenen Ereignissen ändern.

Der EuroAirport entschuldigt sich im Voraus für die Unannehmlichkeiten.