Airbus A330 MRTT betankt mit neuer Sonde

Ein A330 Multi Role Tanker Transport betankte erstmals zwei Kampfflugzeuge mit dem neue entwickelten Boom System.

Der Airbus A330 MRTT übertrug am Mittwoch, dem 21. Oktober 2009, zum ersten Mal Treibstoff durch den von EADS neue entwickelten Tanker Boom (Air Refuelling Boom System ARBS). Zur Betankung wurden zwei F-16 Fighting Falcon der portugiesischen Luftwaffe herbeigezogen. Nach Angaben von Airbus Military funktionierte während der Testbetankung alle Systeme zufriedenstellend. Der Testflug dauerte vier Stunden und 30 Minuten, in denen insgesamt dreizehn Kontakte durchgeführt wurden und mehr als 1,5 Tonnen Kraftstoff in die Tanks der Kampfjets floss. Das neue Boom System ist in der Lage bis zu 4.500 Liter pro Minute an die zu betankenden Flugzeuge zu übertragen. Der A330 MRTT kann bis auf Höhen von 35.000 Fuss für Tankeinsätze benutzt werden, die Flugzeuge werden normalerweise bei Geschwindigkeiten zwischen 300 und 550 km/h betankt. Bei der Testmaschine handelte es sich um den ersten A330 MRTT für die Royal Australian Air Force, der voraussichtlich Mitte 2010 an die Luftwaffe Australiens übergeben werden soll. Der zweite MRTT für Australien stammt von Quantas und wurde in Australien umgebaut, diese Maschine wird in Australien getestet. Australien hat fünf dieser modernen MRTT Tanker gekauft.