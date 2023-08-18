Mit Eurowings von Paderborn nach Mallorca

Eurowings Airbus A320 Blue Sky (Foto: Eurowings)

Eurowings wird auch im Sommer 2024 ab dem Flughafen Paderborn Lippstadt viele Flüge nach Palma de Mallorca anbieten.

Der langjährige Partner Eurowings setzt weiter auf den Flughafen Paderborn/Lippstadt. Ab sofort ist bereits ein umfangreiches Flugprogramm nach Palma de Mallorca für den Sommer 2024 in den Reisebüros und im Internet buchbar. Von April bis Oktober 2024 fliegt Eurowings nahezu durchgehend zweimal am Tag vom Airport auf die beliebte Balearen-Insel.

Auch im Winter-Flugplan, von November 2023 bis Ende März 2024, ist Eurowings vertreten. In diesem Zeitraum geht es mit einer kurzen Unterbrechung viermal pro Woche nach Palma de Mallorca. Für den Sommer 2024 stockt Eurowings sein Flugprogramm von Paderborn/Lippstadt dann deutlich auf.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass Eurowings die Verbindungen von unserem Flughafen nach Mallorca weiterhin intensiv pflegt. Das frühzeitige Bekenntnis unseres langjährigen Partners gibt insbesondere auch Frühbuchern die Gelegenheit, sich die gewünschten Flugtermine zu sichern“, betont Flughafen-Geschäftsführer Roland Hüser.