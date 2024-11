easyJet im Anflug auf Düsseldorf

easyJet Airbus A319 (Foto: easyJet)

Der Flughafen Düsseldorf begrüßt easyJet als neuen Airline-Partner, der Reisenden aus der Rhein-Ruhr-Region und den angrenzenden Niederlanden attraktive Optionen zu beliebten europäischen Zielen bietet.

Mit bis zu neun wöchentlichen Verbindungen erweitert easyJet im Sommer 2025 die Auswahl an Flügen nach London-Gatwick, Edinburgh und Nizza. Die Flüge sind ab sofort buchbar.

„Das ist ein toller Erfolg für Düsseldorf und unseren Flughafen.“, erklärt Lars Redeligx, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Düsseldorf GmbH.

„Trotz der aktuell schwierigen staatlichen Rahmenbedingungen für den Luftverkehr in Deutschland hat sich mit easyJet eine der größten Fluggesellschaften in Europa für unseren Standort entschieden. Das unterstreicht das große Nachfragepotenzial in unserem Einzugsgebiet und die Erfolge, die das Flughafen-Team und seine Partner beim Thema Qualität und effiziente Prozessabläufe erzielt haben. easyJet bereichert das Angebot für unsere Kunden und steht für ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.“

Als größter Ballungs- und Wirtschaftsraum Kontinentaleuropas mit über 18 Millionen Einwohnern im Umkreis von 100 Kilometern bietet das Einzugsgebiet des Düsseldorfer Flughafens bedeutende Wachstumschancen und ermöglicht es easyJet, von der starken Nachfrage nach Direktflügen und dem Markt für Pauschalreisen zu profitieren. Zuletzt schnitt der Flughafen Düsseldorf in renommierten Branchenvergleichen mehrfach als einer der besten Airports Deutschlands und Europas ab.

Stephan Erler, Country Manager für Deutschland und die Schweiz bei easyJet, betont: „Wir freuen uns, ab 2025 mit dem Düsseldorfer Airport unser Flugangebot ab Deutschland zu erweitern. London-Gatwick, Edinburgh und Nizza sind beliebte Reiseziele in unserem führenden Streckennetz Europas und erstmals haben Reisende aus Düsseldorf und Nordrhein-Westfalen nun auch die Möglichkeit, das Pauschalreisenangebot von easyJet holidays zu nutzen. Unser Engagement unterstreicht die Wachstumsmöglichkeiten, die easyJet den deutschen Luftverkehrsstandorten bieten kann, und wir sind auch bereit, weiter zu expandieren, wenn die Marktbedingungen stimmen.“

Die neuen easyJet-Strecken im Überblick:

Düsseldorf – London-Gatwick, bis zu 3x wöchentlich (Mo, Fr, So),

ab 30. März 2025

Düsseldorf – Edinburgh, bis zu 2x wöchentlich (Di, Fr), ab 2. Mai 2025

Düsseldorf – Nizza, bis zu 4x wöchentlich (Di, Do, Fr, So),

ab 24. Juni 2025

Der Deutschlandstart des Pauschalreiseanbieters easyJet holidays im vergangenen Winter unterstreicht die langfristigen Ambitionen der Airline am Standort und die Verbundenheit mit dem Markt. Reisende können bei easyJet holidays kombinierbare Pakete aus Flug und Hotel oder Ferienhaus buchen. Für die Sommersaison 2025 stehen über 3.000 Hotels und Unterkünfte zur Auswahl, sodass attraktive Pauschalreisen künftig für alle neuen Destinationen ab Düsseldorf verfügbar sind. Alle Pauschalreisebuchungen umfassen Flug und Unterkunft und sind mit einer Anzahlung von 75 Euro pro Person abgesichert.

Flughafen Düsseldorf