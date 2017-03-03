Australiens KC-30A Tankflugzeuge sind einsatzbereit

RAAF KC-30A with F-35A (Foto: USAF)

Das australische Verteidigungsministerium hat ihren fünf KC-30A MRTT Tank- und Transportflugzeugen die volle Einsatzbereitschaft zugesprochen.

Die KC-30A MRTT (Multi Role Tanker Transport) Tank- und Transportflugzeuge der Royal Australian Air Force haben am 26. Februar 2013 ihre provisorische Einsatzbereitschaft erlangt, nun wurde die volle Einsatzbereitschaft bestätigt. Australien betreibt momentan fünf KC-30A Flugzeuge, die Flotte wird über die nächsten zwei Jahre auf insgesamt sieben Maschinen anwachsen.

Der KC-30A MRTT basiert auf dem zivilen Airbus A330-200 und kann neben seiner primären Funktion als Tankflugzeug auch für den Tarnsport von Truppen oder Passagieren benutzt werden. Die zivile Zulassung hat der Tanker anfangs 2010 erhalten, die militärische erfolgte am 7. Oktober 2010.