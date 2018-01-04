Belgien kauft A330 Tanker

A330 MRTT NATO (Foto: Airbus)

Belgien beteiligt sich als Partner bei der europäischen Tankerflotte und beschafft ein A330 MRTT Tanker- Transportflugzeug.

Bei dem Multinational Multi-Role Tanker Transport Fleet (MMF) Programm sind inzwischen Holland, Luxemburg, Deutschland und Norwegen beteiligt, jetzt stößt auch Belgien dazu. Das belgische Verteidigungsministerium hat am 22. Dezember 2017 entschieden, sich mit 258 Millionen Euro an dem MMF Programm zu beteiligen und mit diesen Mitteln einen A330 MRTT (Multi-Role Tanker Transport) zu kaufen. Es ist der achte Airbus A330 Tanker bei der MMF Initiative und soll bis spätestens im Jahr 2025 einsatzbereit sein.

Airbus A330 MRTT New Standard first flight (Foto: Airbus)

Die ersten A330 MRTT Flugzeuge werden ab dem Jahr 2020 zur Verfügung stehen. Nach der Endfertigung im Airbus Werk Toulouse werden die A330 Flugzeuge in Madrid zu Multirole Tanker Transport Maschinen nachgerüstet. Die Beschaffung der europäischen Tanker wird von der Rüstungsagentur OCCAR begleitet. Die Flugzeuge werden voraussichtlich im holländischen Eindhoven stationiert werden.