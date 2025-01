Weitere Airbus A350F für STARLUX Airlines

Airbus A350F Vollfrachter STARLUX Airlines (Foto: Airbus)

Die taiwanesische Fluggesellschaft STARLUX Airlines hat fünf Optionen auf den modernsten Airbus A350F Vollfrachter in einen Festauftrag umgewandelt.

Im März 2024 hat STARLUX Airlines bei dem europäischen Flugzeugbauer Airbus zehn Airbus A350F Frachtflugzeuge in Auftrag gegeben, fünf Flugzeuge als Festbestellung und fünf als Vorkaufrechte. Anfangs 2025 hat die noch junge Fluggesellschaft aus Taiwan diesen Auftrag bei Airbus modifiziert und die fünf Optionen in Festaufträge umgeschrieben.

Mit nunmehr zehn Airbus A350F Frachtflugzeugen in den Auftragsbüchern mutiert STARLUX Airlines zu einem der grössten A350F Kunden. Die Aufstockung der Bestellung zeigt das starke Vertrauen von STARLUX in das stetige und langfristige Wachstum des Frachtmarktes und legt eine solide Grundlage für seine zukünftige Frachtstrategie.

Der Airbus A350F Frachter befindet sich bei Airbus in der Flugerprobung, die Unternehmung strebt die Zulassung des Vollfrachters noch in diesem Jahr an. Die ersten Maschinen sollen dann im Jahr 2026 ausgeliefert werden. Der Airbus A350F Frachter verfügt mit einer Nutzlast von 111 Tonnen eine Nonstop-Reichweite von 4.700 Nautischen Meilen (8.700 km).