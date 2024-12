WISAG fertigt in Düsseldorf Air France-KLM ab

Air France HOP Embraer 190 (Foto: Flughafen Salzburg)

Die WISAG Aviation konnte am Flughafen Düsseldorf erneut einen namhaften Kunden für sich gewinnen: Der Bodenverkehrsdienstleister übernimmt ab 01. März 2025 für Air France-KLM die komplette Abfertigung.

Ab dem 01. März 2025 werden die Flüge der Air France-KLM-Gruppe am Düsseldorfer Flughafen von der WISAG im Full-Handling abgefertigt. Neu an dieser Konstellation ist, dass der Auftrag für die WISAG Aviation den Einstieg in die Passagierabfertigung am Standort Düsseldorf markiert. WISAG ist bereits seit 2024 am Flughafen Düsseldorf aktiv, man beschränkte das Portfolio vor Ort bislang aber nur auf die lizensierten Vorfelddienstleistungen im Ground-Handling.

Angela Stuhr, CFO der WISAG Aviation Service Holding: „Wir arbeiten mit der Air France-KLM-Gruppe bereits seit vielen Jahren vertrauensvoll in Frankfurt und Berlin zusammen und haben nun auch in Düsseldorf auf den Wunsch reagiert, alle Flughafendienstleistungen aus einer Hand anbieten zu können. Wir freuen uns sehr, unseren langjährigen Airline-Partner hier zukünftig im Full-Handling unterstützen zu können und sehen dem Start unserer Zusammenarbeit freudig im März 2025 entgegen. Neben Air France-KLM sind wir noch mit weiteren Airlines im Gespräch, um unsere Marktpräsenz am Düsseldorfer Flughafen nachhaltig weiter auszubauen.“

Air France und KLM verbinden den größten Flughafen in Nordrhein-Westfalen 10 mal täglich mit den internationalen Drehkreuzen Paris-Charles de Gaulle und Amsterdam Schiphol. Nach der Lufthansa-Gruppe ist dies bereits der zweite Airline-Verbund, der die WISAG mit der Abfertigung der wichtigen Zubringerflüge von und nach Düsseldorf betraut. Zum Einsatz kommen dabei Flugzeugtypen vom Modell Embraer 175 bis hin zum Airbus A321, was insbesondere in der operativen Umsetzung der Zusammenarbeit viel Expertise erfordert. Damit entwickelt der inhabergeführte Dienstleister WISAG mit Hauptsitz in Frankfurt am Main sein Kundenportfolio am größten Flughafen in Nordrhein-Westfalen weiter und setzt sich erneut gegenüber dem Wettbewerb durch.

Neben dem Standort in Düsseldorf ist die WISAG Aviation auch an den Flughäfen Frankfurt am Main, Hamburg, Köln/Bonn, Berlin-Brandenburg und Münster-Osnabrück aktiv und beschäftigt deutschlandweit zirka 2900 Mitarbeitende in den Bereichen Passagierabfertigung, Vorfelddienste, Fracht und Kabinenreinigung.